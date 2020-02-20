Balenciaga показала выпуск новостей из будущего. Все очень мрачно, зато все ходят в модной одежде 

Мрачное будущее. Ведущие новостей в футуристической одежде французского модного дома Balenciaga вещают об исчезновении воды. Планеты выстраиваются в ряд. Целлофановые пакеты сами по себе расхаживают по улицам. Ведущие открывают рты, но из них не доносится ни звука. Движения губ при этом явно записаны поверх изображения ведущих и других участников выпуска новостей.

Balenciaga

Посмотреть на все это можно в жутковатой рекламе новой коллекции Balenciaga, созданной креативным директором бренда Демной Гвасалией. Дизайнера вдохновили политическая ситуация в мире и изменение климата. Их он и попытался отразить в своей коллекции.