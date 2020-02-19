Джастин Бибер спел «Драного кота», научил Джеймса Кордена танцевать в тиктоке и вручил ему розу🌹 Это новый выпуск «Carpool Karaoke»

Джастин Бибер стал гостем шоу Джеймса Кордена «Carpool Karaoke» — кстати, он уже участвовал в нем ранее. Как принято на шоу, Бибер немного рассказал о своей жизни («Многое изменилось, я теперь женатый человек, усы отрастил») и спел вместе с ведущим несколько песен. Включая «Драного кота» из сериала «Друзья».

Эта песня будет вечной Тэйлор Свифт спела с Фиби про драного кота

The Late Late Show with James Corden

Что еще делать поп-музыканту в 2020 году? Конечно, придумывать танец для тиктока! Бибер и Корден показали танцевальные номера под «I Donʼt Care» и «Yummy». В конце выпуска певец вручил ведущему розу.