В Перми голосуют за лучшее название для транспортной карты. Лидирует «Пермская езда» 🤔

В Перми выбирают лучшее название городской транспортной карты — по аналогии с петербургским «Подорожником» и московской «Тройкой». Можно зайти на сайт «Управляем вместе», предложить свою идею или проголосовать за чужую.

Названия самые разные: от «Зеленой мили» и «Apple» до «Передаем за проезд». Есть в списке и «Проездун» и «Обдираловка». Но в безусловных лидерах — «Пермская езда», за которую отдали больше всего голосов. Секрет ее популярности в том, как сокращается это название. Разумеется, нецензурно.

Скриншот голосования на «Управляем вместе»

Итоги подведут 29 февраля, но власти уже заявили, что вариант с «Пермской ездой» не пройдет. «Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений, — заявили в мэрии. — Выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью».

Значит, победит какой-то из безобидных вариантов, предложенных на «Управляем вместе». Вот примеры с цитатами авторов:

«Перм Ӧш» (перевод с коми-пермяцкого языка «Пермский медведь»)

«Горка» (ГОРодская КАрта + на горке можно кататься + в Перми холмистая местность)

«Липа» (так как липа — зеленый символ Перми)

«МедвЕТКа» («Медв»-медведь, а «ЕТК» — единая транспортная карта)

«ПЕРМИШКА» (соединение Перми и медведя, символа города)

«Бур туй!» («Счастливого пути!» в переводе с коми-пермяцкого языка)

«Бумеранг» (утром уезжаем в надежде вечером вернуться — закон равновесия)