В Челябинске появился аэропорт имени Игоря. Он, конечно, назван в честь физика Игоря Курчатова, но вывеску с именем ученого монтировали в несколько этапов. Поэтому какое-то время аэропорт назывался коротко и по-свойски — просто «Игорь». Вот как это выглядело:

Какие другие Игори могли удостоиться подобной чести? Есть варианты — например, Акинфеев.

И как тут без Игоря Николаева!

Некоторые предложили переделать надпись в «И-и-и-го-о-орь», как в знаменитом скетче «Уральских пельменей».

Mr Skaso4nik

Другие попросили оставить как было. Говорят, имя «Игорь» излучает теплоту и уют. Но, как сообщает «360», надпись на фасаде уже закончили — к «Игорю» добавили «Курчатов». На здании аэропорта планируют нанести изображение ученого.