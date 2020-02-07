Вареная картошка с зеленью и селедкой, яичница-глазунья и пломбир с карамельным топпингом 🤤 Проголосуйте за еду, которую ну ОЧЕНЬ хочется

Про твиттер-аккаунт «Что я хочу покушать», запущенный в январе 2020 года, все понятно из названия. Это блог, в котором публикуют описания и фотографии аппетитной еды, которую вот прямо захотелось. Еда на любой вкус: тут и молодой вареный картофель с селедкой со специями, и чай с рассыпчатым печеньем «Топленое молоко», и свежие помидоры с натертым сыром. В общем, голодным сюда лучше не заходить. И раз уж этот материал вышел в пятницу, мы предлагаем нашим читателям проголосовать за одно (1) блюдо из списка ниже, которое действительно хочется.

Плотно поесть

Слегка перекусить

Фото в анонсе: Shutterstock.com