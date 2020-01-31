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АААААА! Борщ пересолен! Каша подгорела! Что делать?! Сейчас проверим, как вы готовите. Тест к началу второго сезона подкаста «Сложные щи»

На «Медузе» вышел новый сезон подкаста про еду «Сложные щи». Лучше повода проверить, умеете ли вы готовить, не придумаешь. Вместе с ведущей «Сложных щей» Марианной Орлинковой мы будем предлагать вам разные ситуации, которые могут произойти на кухне, а вам необходимо найти решение. Пересолили борщ — что делать? Горит каша — можно ли ее спасти? А сухой пирог?

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Фото в анонсе: Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images