Пара из Сингапура не смогла присутствовать на собственной свадьбе из-за коронавируса. Пришлось устроить телемост

Ситуация: до свадебного банкета осталось всего ничего, а вы только что вернулись из китайской провинции Хунань, расположенной недалеко от города Ухань. Гости переживают, ведь есть риск заразиться коронавирусом, инкубационный период которого составляет 14 дней. И что делать: переносить свадьбу, нарушать карантин? Пара из Сингапура придумала кое-что получше — создать иллюзию своего присутствия, устроив телемост прямиком из карантина.

Мистера Ю и его супругу вывели на большой экран в зале ресторана при отеле в Сингапуре, где собрались гости. Молодожены видели гостей на экране ноутбука, вызывали их на сцену, шутили, смеялись, слушали тосты и пили шампанское, — так, будто вместе со всеми присутствовали на банкете.

Церемония понравилась супругам даже несмотря на то, что им пришлось отказаться от некоторых свадебных традиций. Например, торжественного появления невесты, по понятным причинам, у них не было. Зато, как им кажется, их свадьба получилась уникальной — и ни на что не похожей.