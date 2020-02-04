Английские голуби нашли себе повелителя. Он ездит по городу, а птицы преданно следуют за ним

Работники офиса в центре Лондона стали свидетелями необычной сцены: мужчина в инвалидной коляске позвал за собой стаю из десятков голубей и поехал по улице. Птицы, как ни странно, послушались — и тут же последовали за ним. После этого мужчина остановился и начал хлопать в ладоши, наблюдая за голубями. Он немного подождал и поехал дальше. Птицы, в свою очередь, продолжили следовать за своим поводырем.

Неясно, что это было — возможно, дрессированные (или просто прикормленные) птицы. В любом случае героя ролика уже прозвали «голубиным богом».

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Посмотрите, как Владимир Путин поздоровался с голубем.

RT на русском