Одни смотрят Супербоул ради игры любимых команд. Другие — ради изобретательных (и очень дорогих!) рекламных роликов. Третьи — ради трейлеров ожидаемых фильмов и сериалов.

Но конкретно Супербоул-2020 точно нужно было смотреть ради выступления Шакиры и Дженнифер Лопес в перерыве. А именно ради вот этого самого момента: во время танца Шакира повернулась прямо в камеру, высунула язык и начала быстро им шевелить.

Зрители стали гадать, что изобразила певица. Возможно, Витаса?

Или козу?

А может, пингвина?

Хм, на Губку Боба тоже похоже.

Ролик с Шакирой тут же превратили в шаблон для мема.

На самом деле все объясняется гораздо проще. Судя по всему, Шакира не дразнилась, а показала традиционный арабский жест под названием «загрута», выражающий радость.

Полную версию выступления Шакиры и Лопес тоже стоит посмотреть. Не пожалеете!

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