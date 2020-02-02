Понравилась Death Stranding Хидео Кодзимы? Тогда посмотрите на артбук по миру этой игры, который уже вышел в России

Издательство «Комильфо» выпустило русское издание артбука по игре японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. В нем собраны эскизы и концепт-арты персонажей, существ, оружия, механизмов и локаций игры, нарисованные художником Ёдзи Синкавой. Вышедшая на PlayStation 4 Death Stranding стала одной из ключевых игр 2019 года. Главный герой, курьер по имени Сэм Бриджес в исполнении Нормана Ридуса («Ходячие мертвецы»), восстанавливает разрушенную сверхъестественным катаклизмом Америку, убегает от существ из потустороннего мира (их называют Тварями) и прячется от аномалий. «Медуза» с разрешения издательства публикует фрагмент артбука «Мир игры Death Stranding».

Сэм Бриджес

«Комильфо»

Финальная версия костюма Сэма. Система ремней в деталях. Именно на нее крепится различное оборудование, которым пользуется Сэм.

«Комильфо»

Слева. Фирменные ботинки «Бриджеса». Главной целью было создать универсальные ботинки, подходящие как для долгих походов, так и для боя.

Посередине. Реалистичные детали в дизайне аксессуаров помогают создать более правдоподобную картину мира.

Справа и внизу. В костюм Сэма встроен капюшон с козырьком, который автоматически раскрывается во время темпорального дождя.

Фрэджайл (Леа Сейду)

«Комильфо»

Одежда Фрэджайл напоминает мотоциклетный костюм.

Клиффорд Унгер (Мадс Миккельсен)

«Комильфо»

Слева. Концепты одежды Клиффорда во время флешбэков.

Справа. У Клиффа было военное прошлое, поэтому также потребовались наброски его служебной формы.

Солдаты Первой мировой войны

«Комильфо»

По ходу игры Сэму предстоит столкнуться с мертвыми солдатами, которые все еще бродят по полям сражений в окружении военной техники и с оружием в руках.

Локации

«Комильфо»

Слева. Концепты внутренних районов города, близкие к итоговому варианту.

Внизу и справа. Очень ранний набросок Краевого узла.

«Комильфо»

Концепты сражений с Тварями в городе.

«Комильфо»

Слева и вверху. Концепт, изображающий сотрудников отдела утилизации при исполнении.

Внизу. Финальный концепт фасада крематория.

Вверху и посередине. Ранний концепт крематория.

Вверху и справа. Бетонный пол крематория вблизи.