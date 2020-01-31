«С ними все в полном порядке». На крыше Нотр-Дама разводят пчел: они пережили пожар и вывели потомство 🐝

На крыше собора Парижской Богоматери с 2013 года живут пчелы. Специалисты переживали, что пожар в апреле 2019 года уничтожил не только крышу и шпиль Нотр-Дама, но и погубил ульи — к счастью, это не так.

«Пчелы Нотр-Дама, чье спасение из ада выглядело почти чудом, процветают и сберегают энергию, чтобы летом произвести мед — в точности так, как они делали каждый год с тех пор, как поселились на крыше ризницы», — сообщает The Guardian.

«Поначалу власти хотели, чтобы мы убрали ульи, но они пережили катастрофу вместе [с собором], и они все еще там, так что показалось более разумным оставить их в покое», — отметила пчеловод Сибил Мулен.

Guardian News

Доступ в собор все еще закрыт, но Мулен удалось попасть к трем ульям на крыше ризницы. В каждом из таких ульев живет от 30 до 45 тысяч пчел. «С ними все в полном порядке», — подтвердила она изданию.

Пчел, скорее всего, спасло то, что ульи расположены на 30 метров ниже основной крыши, на кровле ризницы с южной стороны собора. Поначалу специалисты боялись, что, хотя огонь и не затронул ульи, пчел могла убить высокая температура. Пришлось убедиться, что с ними действительно все нормально. Те, кто занимался охраной собора после пожара, прислали пчеловодам записи. Специалисты разглядели шарики пыльцы на лапках у пчел, а это значило, что те запасались белком для потомства.

В июле из трех ульев удалось собрать 66 килограммов меда. Образцы отправили на анализ в канадские лаборатории, чтобы проверить, не содержится ли в меде свинец.

В январе 2020-го Сибил Мулен снова проверила ульи и осталась довольна: «Пчелиные семьи ведут себя совершенно нормально. Они не очень активны в это время года, но так и должно быть».

Ульи с пчелами есть не только на крыше собора Парижской Богоматери, но и на крышах других известных зданий города: Парижской оперы, музея Орсе, Большого дворца, театра «Комеди Франсез».

Надежда Ляпунова