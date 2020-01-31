Глава Tesla Илон Маск, как известно, занимается не только бизнесом, но и музыкой. Он уже записывал рэп об умершей горилле Харамбе, настало время попробовать себя в электронной танцевальной музыке.

Маск выпустил новый трек под названием «Donʼt Doubt ur Vibe» («Не сомневайся в своей энергии») в рамках своего проекта Emo G Records. Как утверждает миллиардер, он сам написал слова. Кроме того, Маск еще и нашептал текст, звучащий в самой записи. На обложке сингла, разумеется, оказался кибертрак, летящий на фоне Марса. В твиттере глава Tesla уже переименовал себя в E «D» M — это отсылка к EDM, сокращению от «Electronic Dance Music» («электронная танцевальная музыка»).

А вот как выглядела запись этого хита.

Фото в анонсе: Ringo H.W. Chiu / AP / Scanpix / LETA