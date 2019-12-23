«Я не понял, но мне понравилось» В твиттере попытались разобраться в шутке Илона Маска о теоретической физике. «Медуза» попыталась над ней хотя бы посмеяться

Илон Маск выложил, кажется, самую сложную шутку в истории своего твиттера: мем о квантовой теории поля, впервые появившийся в сообществе Meme-Theoretic Theoretical Physics Meme.

Шутка, видимо, оказалась настолько непонятной, что издания, обычно с удовольствием пишущие о твиттере Маска, этот его твит проигнорировали.

Твит не решились обсуждать и в посвященной Маску ветке на реддите — хотя обычно каждый второй пост там про мемы, которые постит бизнесмен.

Картинку попытались обсудить в r/math — но дальше 20 комментариев дело не пошло. Общий смысл двух десятков комментариев: Маск сам не понял, о чем шутка (к слову, в Университете Пенсильвании Маск получил степень бакалавра физики).

Спасти ситуацию решили в N+1.

Автор «Медузы» честно прочел (и не один раз) все 30 тысяч знаков и даже понял около десяти предложений — чтобы посмеяться над шуткой из твита Маска этого оказалось недостаточно. Читатели твиттера издателя N+1 Андрея Коняева оказались куда сообразительней!

Хотя на самом деле нет.

«Шутки про математику привлекают небольшую аудиторию», — прокомментировал Маск свой твит с шуткой про физику. Твит, кстати, набрал почти 11 тысяч ретвитов и огромное количество реплаев.

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