Что делать, если деревню заполонили обезьяны? Выйти на улицу в костюме медведя

paha1205 / Shutterstock.com

Жителям индийской деревни Сикандарпур докучают обезьяны. Чтобы отогнать надоедливых животных, жители переоделись в костюмы медведей и начали патрулировать деревню. Судя по всему, трюк сработал — количество нападений обезьян сразу же заметно снизилось.

По словам главы деревни, идею с костюмами ему подсказал родственник. Жители собрали деньги и купили три медвежьих костюма — и теперь ходят в них по очереди.

Местный лесничий пообещал, что вскоре наведается в Сикандарпур и лично убедится, что план медвежьего патруля действительно сработал. Если результаты его устроят, эту практику предложат и жителям других деревень с аналогичной проблемой.