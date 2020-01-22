Жителей Флориды предупредили об осадках в виде игуан. Это не библейская кара, а прогноз погоды

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На Восточное побережье США пришли морозы — температура в Луизиане, Южной и Северной Каролине, Джорджии опустилась значительно ниже средних значений. Во Флориде местами похолодало до -1 градуса по Цельсию (да, для юго-востока США это очень холодно).

Но объявление, с которым во вторник выступило отделение Национальной метеорологической службы во Флориде, удивило даже тех, кого не испугали холода.

Да, на головы (или на машины) жителям штата может упасть не только снег, но и игуаны — а взрослые особи могут достигать в длину полутора метров и весить девять килограммов!

Эти ящерицы плохо переносят низкие температуры и впадают в спячку уже при +7 градусах по Цельсию. Часто они засыпают на деревьях: именно поэтому синоптики предупреждают о возможном «игуанопаде». При этом внешне игуаны кажутся мертвыми, но на самом деле они дышат. Но все же длительное похолодание может представлять угрозу для жизни игуан, особенно самых маленьких.