Американец отправился на морскую рыбалку и спас игуану. Кажется, он всех обманул

Житель острова Ки-Уэст (штат Флорида) по имени Стив ведет блог о морской рыбалке. В основном американец рассказывает о своем улове и показывает, как управлять каяком. В середине октября Стив выложил ролик, в котором спасает игуану, которая оказалась в воде в шести километрах от берега. На видео рыбак разговаривает с игуаной и предлагает ей помощь; она отзывается на его голос и забирается на лодку.

Saving An Iguana Four Miles Offshore Key West Kayak Fishing

Видео вызвало у зрителей много вопросов. Как игуана могла уплыть так далеко от берега? Почему она не побоялась Стива? Почему животное слушается незнакомого человека?

Сам Стив объяснил, что игуану унесло от берега во время прилива. Рыбак отметил, что постоянно видел ящериц у берега, но не ожидал, что найдет игуану в открытых водах.

Пользователи сайта Reddit предположили, что видео постановочное, а игуана — питомец Стива. По их мнению, рыбак выпустил ящерицу в воду до того, как начал снимать видео. Это объясняет, почему игуана реагирует на голос Стива.