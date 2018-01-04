На юге штата Джорджия впервые за почти 30 лет выпал снег. Фотография

На юге штата Джорджия впервые за почти 30 лет прошел снегопад, сопровождавшийся резким понижением температуры воздуха. Из-за заморозков, в частности, замерз фонтан в парке Форсит в старейшем городе штата — Саванне. В Саванне отменены занятия в школах, закрыты многие магазины и офисы. В 27 округах штата Джорджия объявлен режим ЧС. Из-за резкого похолодания, сообщает ABC News, фонтаны замерзли и в других городах на юго-востоке США, в том числе в Новом Орлеане, Чарльстоне и Шарлотте, где температура воздуха зимой редко опускается ниже 0 градусов по Цельсию.

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