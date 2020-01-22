General Motors представила свой первый беспилотный автомобиль. Это минивэн на шесть пассажиров для сервиса совместных поездок

Stephen Lam / Reuters / Scanpix / LETA

Компания Cruise, дочка General Motors, показала свой первый беспилотный автомобиль, разработанный в сотрудничестве с Honda.

Машина получила название Cruise Origin. Она представляет собой электрический микроавтобус без руля и педалей, в котором могут помещаться до шести человек — сиденья симметрично расположены в передней и задней части салона. Внутри автомобиля находятся мониторы, на которых показывается маршрут и другая дополнительная информация.

Introducing the Cruise Origin Cruise

Cruise предполагает использование Origin в рамках своего сервиса совместных поездок. Беспилотники будут строить свои маршруты и развозить пассажиров, анализируя запросы в мобильном приложении.

В компании сообщили, что электромобиль готов к серийному производству, но пока не уточнили, когда оно будет начато. Чтобы использовать беспилотник на дорогах общественного пользования, GM в любом случае должна будет получить специальное разрешение властей.