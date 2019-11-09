Самоуправляемый автомобиль Uber в 2018 году сбил насмерть женщину в США. Автопилот не знал, что пешеходы могут нарушать правила дорожного движения

Сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США осматривают автомобиль Uber после аварии в Аризоне, 20 марта 2018 года NTSA / Reuters / Scanpix / LETA

Самоуправляемый автомобиль Uber в 2018 году сбил в Аризоне 49-летнюю Элейн Херцберг, когда та переходила дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода, поскольку не смог распознать в ней пешехода. Об этом говорится в отчетах американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), расследовавшего аварию.

Авария произошла вечером 18 марта 2018 года в городе Темпе. Женщина переходила дорогу и катила рядом с собой велосипед, когда ее сбил беспилотный автомобиль. Элейн Херцберг скончалась от полученных травм в больнице.

В одном из документов NTSB сказано, что система автоматического вождения машины зафиксировала женщину за 5,6 секунд до столкновения, но система не классифицировала ее как пешехода, «поскольку она пересекала дорогу в месте, где нет пешеходного перехода». Сперва система определила ее как другое транспортное средство, затем, как велосипед. За секунду до столкновения система определила ситуацию, как аварийную, но не включила экстренное торможение, а уведомила об этом оператора, находившуюся в салоне беспилотного автомобиля.

В документах сказано, что оператор в момент ДТП отвлеклась от дороги и не смогла взять управление на себя. Ранее в Uber признавали, что авария в Аризоне со смертельным исходом произошла из-за настроек программного обеспечения автомобиля.

В материалах NTSB представлена общая картина случившегося, а также перечислены конструкторские ошибки, но не названа причина аварии. Как сообщает Bloomberg, NTSB назовет причину 19 ноября в Вашингтоне. В компании Uber сообщили, что ценят тщательность проведенного расследования и ожидают обновленные рекомендации от NTSB. В компании заявили, что сожалеют о случившемся и сделали критические улучшения для определения приоритетов безопасности.

Авария в Аризоне стала первым задокументированным случаем, когда самоуправляемый автомобиль сбил человека насмерть. В ходе испытаний самоуправляемых автомобилей Uber с сентября 2016-го по март 2018 года беспилотники компании попали в 37 аварий.

Александр Бакланов