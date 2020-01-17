Упитанному коту Базуке предстоит похудеть килограммов на 10. Но, честно говоря, он и сейчас великолепен

Этого рыжего кота зовут Базука — и вскоре ему предстоит похудеть. В середине января 16-килограммового Базуку привезли в приют в Северной Каролине. Для его транспортировки понадобились сразу две сотрудницы приюта. Вместе они тащили тяжелую переноску с котом, которого в шутку прозвали тигром.

Как предположили в приюте, причиной ожирения мог стать пожилой владелец, который, вероятно, забывал, что уже покормил животное. А оно все продолжало есть.

Когда работники приюта увидели фотографии Базуки, то сразу поняли, что хотят ему помочь. По их подсчетам, с помощью специальной диеты кот сбросит от 9 до 11 килограммов. Вероятно, после похудения будущие хозяева Базуки даже смогут взять его в салон самолета (сейчас он в два раза превышает нормы перевозки — по крайней мере, стандартные для России). Как сообщают представители приюта, 20 января кота заберут новые владельцы, которые будут следить за его весом.

Кстати, если вам интересно, как дела у кошки Шлакоблок, прославившейся благодаря ленивому бяк-бяк на беговой дорожке, то она не только похудела, но и перестала халтурить.