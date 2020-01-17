Анастасия Егорова / «АлоэВера»

Екатеринбургская группа «АлоэВера» выпустила сингл «Платье в точку» — герои песни оказываются на митинге в летней Москве, убегают от полиции, но в итоге попадают в спецприемник. По словам самих музыкантов, лето 2019 года им забыть уже не получится. Автор текста — Вера Мусаелян, музыки — Артем Клименко. «Медуза» представляет премьеру песни.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/9652084/track/61723288">Платье в точку</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/833264">АлоэВера</a> на Яндекс.Музыке

Вера Мусаелян

вокалистка группы, автор текста

Платье в точку — это песня нашего московского лета. Про такое лето нельзя не написать: жизнь была полнее, эмоции сильнее, поцелуи крепче.

Какое-то другое лето просто прошло бы бесследно. Но только не это. Оно как будто продолжается: новостными сводками, условными сроками, пикетами и непобедимым желанием любить.