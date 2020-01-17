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«По коленочкам девочек. Мальчиков — по почкам» Группа «АлоэВера» выпустила сингл о летних протестах. Премьера песни
Источник: Meduza
Екатеринбургская группа «АлоэВера» выпустила сингл «Платье в точку» — герои песни оказываются на митинге в летней Москве, убегают от полиции, но в итоге попадают в спецприемник. По словам самих музыкантов, лето 2019 года им забыть уже не получится. Автор текста — Вера Мусаелян, музыки — Артем Клименко. «Медуза» представляет премьеру песни.
Слушать сингл в сервисах «Яндекс.Музыка», Apple Music и во «ВКонтакте».
Вера Мусаелян
вокалистка группы, автор текста
Платье в точку — это песня нашего московского лета. Про такое лето нельзя не написать: жизнь была полнее, эмоции сильнее, поцелуи крепче.
Какое-то другое лето просто прошло бы бесследно. Но только не это. Оно как будто продолжается: новостными сводками, условными сроками, пикетами и непобедимым желанием любить.