Петербургская группа Super Collection Orchestra — в 2019 году они записали альбом на лейбле Ивана Дорна и выступили на фестивале «Боль» — выпустила клип на песню «Поезд в огне». В клипе группа бегает по Санкт-Петербургу, катается на старой BMW, а вокалист целуется с девушкой в форме полицейского (ее сыграла певица Тося Чайкина). Как рассказывают сами музыканты, во время съемок пострадал один автомобиль, барабанщик оказался в полиции, а гитарист вообще ушел из группы. «Медуза» представляет премьеру клипа.

soyuzmusic

Ник Брусковский

вокалист группы

Снимали видео так же, как и придумывали — стихийно и практически без бюджета. В первый же съемочный день пожилой водитель разбил всмятку машину со съемочной группой, но обошлось почти без травм.

Во время съемок в заброшенном здании появился охранник, с которым нам не удалось договориться. Пришлось немедленно сматываться, и здесь не повезло барабанщику Андрэ, который был пойман и отправлен на сутки в обезьянник.

Гитарист Дима Батарин после неудачной попытки разбить окно головой резко начал курить и даже ушел из группы.

Мне пришлось перецеловать половину Питера, чтобы убедиться, что лучше Тоси Чайкиной на эту роль никого не найти.

Сергей Павлов

режиссер клипа

Звонит Ник, говорит: «Мы тут панк записали, с гитаркой там, все как надо». Камон, говорю, давай тогда будем угорать! Так все и пошло.