Бывший глава Nissan спрятался в ящике для музыкальных инструментов и улетел в Ливан. Yamaha попросила не повторять за ним

В конце декабря находившийся под домашним арестом в Японии бывший гендиректор Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан, спрятавшись в ящике для музыкальных инструментов. Гону якобы помогала группа бойцов частной военной компании, нанятых его женой.

В соцсетях стали шутить о том, для чего еще могут сгодиться эти кофры. Кое-кто даже решился повторить трюк Карлоса Гона.

Сообщений было так много, что один из крупнейших производителей музыкальных инструментов Yamaha опубликовал предупреждение в своем официальном твиттер-аккаунте: «Не будем называть причину, но в твиттере было много историй о людях, залезавших в большие ящики для инструментов. Поздно предупреждать кого-либо уже после того, как несчастный случай уже произошел, поэтому будьте осторожны. Сами так не делайте и другим не давайте».

Также представители компании напомнили, что кофры предназначены для инструментов и звукового оборудования — и уж никак не для людей.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет Nissan 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. Nissan уволил его с поста главы совета директоров.

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