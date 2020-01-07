Японские прокуроры получили ордер на арест жены бывшего главы Nissan Карлоса Гона

Прокуратура Токио получила ордер на арест Кэрол Нахас, жены бывшего главы Nissan Карлоса Гона, которого в Японии обвиняют в финансовых махинациях. Об этом сообщает телеканал NHK.

Нахас подозревают в даче ложных показаний в апреле 2019 года на допросе по делу мужа.

По данным NHK, Нахас находится в Ливане вместе с Гоном. Как пишет Kyodo News, «вероятность того, что Гон вернется в Японию невелика»: соглашения с Ливаном об экстрадиции у страны нет.

Гон уехал в Ливан из Японии, где его ждет суд, 31 декабря. Японские власти ограничили свободу передвижения Гона, отпустив его под залог. По условиям выхода из-под стражи у него должны были забрать паспорт. Ливанский телеканал MTV сообщал, что Гон покинул Японию в кейсе для музыкального инструмента. При побеге ему якобы помогла группа бойцов частной военной компании, которых наняла его жена.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет Nissan 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. Nissan уволил его с поста главы совета директоров.