Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан за несколько месяцев до суда в Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, ставший фигурантом уголовного дела в Японии, уехал в Ливан. Об этом Гон сообщил Reuters.

«Я не сбежал от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования», — заявил бывший глава Nissan.

Как он покинул Японию, точно неизвестно. Источник японского телеканала NHK сообщил, что Гон мог прибыть в Бейрут под чужим именем на частном самолете.

Карлос Гон имеет гражданства Франции, Бразилии и Ливана. Он вырос в Бейруте.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет Nissan 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. Nissan уволил его с поста главы совета директоров.

В марте 2019-го Гона освободили под залог, но ограничили его передвижение, забрав его паспорта (фактически он был под подпиской о невыезде). Гон отрицал все обвинения. Сообщается, что суд над ним должен был начаться через несколько месяцев.