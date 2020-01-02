В Турции задержали семь человек из-за побега бывшего главы Nissan Карлоса Гона

Власти Турции задержали семь человек, в том числе четырех пилотов бизнес-джетов, подозреваемых в соучастии в организации побега из Японии в Ливан бывшего главы Nissan Карлоса Гона.

31 декабря Гон, подозреваемый в финансовых махинациях, тайно вылетел из Токио на частном самолете в Стамбул, а оттуда на другом джете в Бейрут.

По данным Bloomberg, перелеты осуществлялись сотрудниками турецкого холдинга MNG Holding. Гона транспортировали в закрытом ящике, предположительно, футляре для контрабаса. Руководство аэропорта Стамбула не было в курсе, что Гон находился на борту самолетов. Предположительно, помощь в организации побега оказывали сотрудники частных охранных компаний Ливана и США.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет Nissan 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. Nissan уволил его с поста главы совета директоров.

В марте 2019-го Гона освободили под залог, но ограничили его передвижение, забрав его паспорта (фактически он был под подпиской о невыезде). Гон отрицал все обвинения. Сообщается, что суд над ним должен был начаться через несколько месяцев.

Карлос Гон имеет гражданства Франции, Бразилии и Ливана. Он вырос в Бейруте. 8 января Гон намерен дать пресс-конференцию в Бейруте.