«Выглядит как что-то из фильмов про Годзиллу». На Филиппинах извержение вулкана сопровождалось мощной грозой 🌋⚡

Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Что может быть страшнее извержения вулкана? Например, извержение вулкана, которое сопровождается десятками молний. Именно это и произошло на Филиппинах, где 12 января вулкан Тааль (один из самых маленьких вулканов в мире — 311 метров) выпустил столб пепла высотой около километра. Местные жители сняли извержение на фото и видео. Некоторым эти кадры напомнили фильмы про Годзиллу и схватку Зевса с Аидом.

Вихрь молний при извержении вулкана на Филиппинах 🌋⚡ Meduza

Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) присвоил извержению четвертый уровень опасности. Около 80 тысяч жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, на территории провинции Батангас введен режим бедствия. О погибших и пострадавших не сообщается.