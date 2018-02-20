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Извержение вулкана Синабунг в Индонезии: фото и видео Столб пепла поднялся на семь километров 😱

Meduza
14:31, 20 февраля 2018

Tibta Pangin / AFP / Scanpix / LETA

Вулкан Синабунг, расположенный на индонезийском острове Суматра, выбросил столб пепла высотой семь километров (высота самого вулкана — 2,4 километра над уровнем моря). Извержение сопровождалось землетрясениями и выбросом мелких камней на близлежащие деревни; из-за пепла в них стало темно, видимость снизилась до пяти метров. О пострадавших в результате извержения не сообщалось.

Sugeng Nuryono / AFP / Scanpix / LE
rafiandx / Reuters / Scanpix / LETA
Anto Sembiring / AFP / Scanpix / LETA

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Сегодняшнее извержение вулкана Синабунг в Индонезии глазами японского метеорологического спутника Himawari-8. Мощно бомбануло, конечно. Анимацию клеил из хайрез geocolor снимков Himawari. Кстати, команда аппарата запилила вот такой роскошный сайт, куда в реальном времени подгружаются сжатые снимки http://himawari8.nict.go.jp

Опубликовано Nikita Liashkevich 19 февраля 2018 г.
Анимация, составленная из спутниковых снимков с метеорологического спутника Himawari-8
Endro Rusharyanto / AP / Scanpix / LETA
Xinhua / imago / Scanpix / LETA
Kadri Boy Tarigan / AFP / Scanpix / LETA
Ahmad Putra / Antara Foto / Reuters / Scanpix / LETA
Lana Priatna / AFP / Scanpix / LETA

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