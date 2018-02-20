Извержение вулкана Синабунг в Индонезии: фото и видео Столб пепла поднялся на семь километров 😱
Tibta Pangin / AFP / Scanpix / LETA
Вулкан Синабунг, расположенный на индонезийском острове Суматра, выбросил столб пепла высотой семь километров (высота самого вулкана — 2,4 километра над уровнем моря). Извержение сопровождалось землетрясениями и выбросом мелких камней на близлежащие деревни; из-за пепла в них стало темно, видимость снизилась до пяти метров. О пострадавших в результате извержения не сообщалось.
Сегодняшнее извержение вулкана Синабунг в Индонезии глазами японского метеорологического спутника Himawari-8. Мощно бомбануло, конечно. Анимацию клеил из хайрез geocolor снимков Himawari. Кстати, команда аппарата запилила вот такой роскошный сайт, куда в реальном времени подгружаются сжатые снимки http://himawari8.nict.go.jpОпубликовано Nikita Liashkevich 19 февраля 2018 г.
One of the most incredible videos I’ve ever seen! #Sinabung #Sumatra #Indonesia pic.twitter.com/TsLymrIRJw— UK Weather Live (@UKWeatherLive) February 19, 2018
Huge errupted of Mount Sinabung. pic.twitter.com/Ood1dGKfS2— ..e.. (@edykbarus) February 19, 2018