Извержение вулкана Синабунг в Индонезии: фото и видео Столб пепла поднялся на семь километров 😱

Вулкан Синабунг, расположенный на индонезийском острове Суматра, выбросил столб пепла высотой семь километров (высота самого вулкана — 2,4 километра над уровнем моря). Извержение сопровождалось землетрясениями и выбросом мелких камней на близлежащие деревни; из-за пепла в них стало темно, видимость снизилась до пяти метров. О пострадавших в результате извержения не сообщалось.