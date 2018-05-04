На Гавайях извергается вулкан Килауэа. По местным верованиям, в нем живет богиня огня

На острове Гавайи, входящем в одноименный архипелаг, активизировался вулкан Килауэа. По словам очевидцев, вулкан выбросил столб лавы на высоту 45 метров. Из-за извержения объявлена эвакуация жителей, свои дома вынуждены покинуть не менее 1,5 тысячи человек. Килауэа занимает особое место в гавайской мифологии, считается, что именно в нем живет богиня огня и вулканов Пеле.

На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Килауэа На острове Гавайи объявлена эвакуация жителей из-за потоков лавы от вулкана Килауэа. Свои дома вынуждены покинуть не менее 1,5 тысячи человек. Килауэа - один из самых активных вулканов мира. В гавайской религии именно в этом вулкане живет богиня огня Пеле. Опубликовано Шапито 4 мая 2018 г.