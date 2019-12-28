В центр Москвы завезли искусственный снег. До этого дворники убирали невидимые сугробы

В Москву привезли искусственный снег. 27 декабря он появился у входа в парк «Зарядье» со стороны Васильевского спуска. Сотрудники парка призвали жителей Москвы и гостей города приходить «посмотреть на снег» с 28 декабря по 12 января. Чтобы создать новогоднюю атмосферу, в парке также установили сибирские ели.

28 декабря искусственный снег появился на Тверской улице, которую перекрыли для движения транспорта до 6 января. Об этом в телеграм-канале рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, опубликовавшая видео с сугробами.

Возможно, так городские власти пытаются ответить авторам видео о дворниках, убирающих с улиц «невидимый снег». Такие записи появлялись в соцсетях в течение декабря. Вот как это выглядело:

А так техника убирала снег во Владимире:

Впрочем, так уже было весной и прошлой зимой:

Московские власти уборку невидимого снега не комментировали. В мэрии Владимира же заявили, что все так и должно быть: «Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров».