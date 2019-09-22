«Сентябрь, ты заболел?» В центральной России выпал первый снег

В нескольких регионах центральной России 22 сентября выпал первый снег. По данным Гидрометцентра, он прошел в Ивановской, Тверской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях.

Кроме того, снег с градом выпал в Подмосковье, но, как считают синоптики, снежного покрова пока не будет. В Москве наблюдалась переменчивая погода: в разных районах, по сообщению «Газеты.Ru», шел снег, при этом один корреспондент «Медузы» наблюдал лишь град, а другой рассказал о солнечной погоде. Согласно многолетним наблюдениям, обычно первый снег в Москве появляется не раньше октября.

«Первый снег… Сентябрь, ты заболел?» — поинтересовалась в инстаграме жительница Иваново, публикуя фото снега. «Хорошо, что не в августе», — отметил другой пользователь.

Мы посмотрели, как жители России встречают первый снег.

Москва и Подмосковье

Один из жителей Москвы рассказал, что первый снег пошел даже раньше — 21 сентября.

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Вологодская область

Ярославская область

Костромская область

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