Как слепить хорошего снеговика? Инструкция

Если в новогоднюю ночь шел снег, возможно, сегодня отличное время для того, чтобы слепить снеговика. В конце концов, что еще делать 1 января?

1. Дождитесь правильного снега

Ученые классифицируют снег для снеговиков по количеству влаги в соотношении со снежными кристаллами:

сухой (вообще нет воды); два вида влажных (3-8% воды); очень влажный (8-15% воды); слякоть (больше 15% воды).

Для снеговика подходит пункт № 2 — умеренно влажный снег. Понятно, что никто не будет измерять соотношение воды и влаги и снежных кристаллов с помощью каких-то приборов, так что для проверки нужно просто скатать снежок. Если он получится крепким и круглым — все в порядке.

Коротко. Идеальный снег — влажный, не слишком мокрый, не слишком пушистый и без ледяной корки.

2. Выберите подходящее место

Во-первых, в этом месте должно быть много пространства со снегом, чтобы вам было где катать снежные шары.

Во-вторых, снега должно быть много — если он только что выпал, то даже в огромном поле вам может не хватить строительного материала. В лучшем случае у вас получится не снеговик, а грязовик. Идеально, если глубина снега составляет около 10 сантиметров.

В-третьих, хорошо бы сам снеговик был скрыт от солнца — так он дольше простоит.

И еще: не делайте снеговика на асфальте — асфальт хранит тепло от солнца и ваш снеговик может быстро растаять. Лучше всего делать его под деревом или на ровной поверхности перед холмом.

Коротко. Выберите достаточно просторную снежную поляну. Снеговика хорошо бы поставить где-нибудь в теньке.

3. Начинайте катать шары

Сделайте снежок и начинайте катать его по земле. Не катите прямо — вы сделаете цилиндр, а не шар. Катайте в разные стороны, чтобы поверхность шара увеличивалась равномерно.

Классическое соотношение нижней части снеговика, туловища и головы — 3:2:1. Оцените заранее, сможете ли вы поставить второй шар на первый, а третий на второй. Будет немного глупо, если вы скатаете такое туловище, что не сможете водрузить его на «ноги».

Перед тем, как устанавливать шары друг на друга — приплюсните каждый из них: так они будут крепче стоять.

Коротко. Катайте шары, а не цилиндры. Вовремя останавливайте себя — иначе не сможете поднять второй шар на первый, а третий — на второй.

4. Теперь укрепите конструкцию

После того, как все три шара установлены, возьмите еще снега и укрепите конструкцию, налепляя снег между шарами. Используйте снег как клей. Тело снеговика не должно развалиться от сильного ветра, а уж если он упадет — то целиком.

Коротко. Укрепите снеговика пригоршнями снега.

5. Добавьте частей тела и одежду

Вам понадобится две палки одинакового размера — это будут руки. Если у них на конце будут веточки — это будут руки с пальцами. Но учтите: если палки будут слишком толстые, туловище может просто развалиться.

Для носа лучше использовать морковку: когда имеешь дело со снеговиками, лучше придерживаться классического стиля — это беспроигрышный вариант.

В качестве глаз удобно использовать пуговицы — можно и разные, так даже веселее. Рот можно тоже выложить из пуговиц или вообще оставить снеговика без рта. Внимательно следите за выражением лица вашего снеговика — помните о хрупкой детской психике.

На голову можно надеть классическое ведро. А также дамскую шляпку, шапку с помпоном, бейсболку «Make America great again», сомбреро, треуголку или колпак. Но лучше все-таки ведро.

Коротко. Пуговицы, морковь и ведро — лучший выбор для украшения снеговика. Классика есть классика.

6. Если вам не хватает мотивации лепить снеговика — посмотрите на эту панду!