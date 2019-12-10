«Никто не считается с дьяволом». HBO выпустил полноценный трейлер «Нового папы»

Телеканал HBO выпустил третий трейлер сериала Паоло Соррентино «Новый папа». Это первый трейлер, в котором раскрываются многие детали сюжета.

Трейлер на английском

HBO

Трейлер на русском

Amediateka

«Новый папа» — продолжение сериала «Молодой папа» (2016 год). В нем рассказывается о новом папе римском Иоанне Павле III (Джон Малкович), который возглавил католическую церковь, пока герой Джуда Лоу Пий XIII находился в коме. Судя по трейлеру, после того, как Пий XIII вышел из комы, между двумя главными героями началось противостояние.

Сериал выйдет на HBO 13 января 2020 года. В России показ начнется 10 января на сервисе «Амедиатека».