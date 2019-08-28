Телеканал HBO опубликовал трейлер «Нового папы» — сериала итальянского режиссера Паоло Соррентино о понтифике, который пьет колу и курит сигареты. С одной стороны, это просто второй сезон «Молодого папы» с Джудом Лоу в главной роли. С другой, это вполне можно считать отдельным шоу.

Героя Джуда Лоу на посту понтифика сменяет новый папа, которого играет Джон Малкович. В трейлере герой Малковича величественно расхаживает по Ватикану, пока его предшественник гуляет по пляжу среди женщин в бикини.

HBO

В сериале также появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Второй сезон будет состоять из девяти эпизодов.

Премьера первых двух серий «Нового папы» состоится на Венецианском кинофестивале. Он пройдет с 28 августа по 7 сентября.