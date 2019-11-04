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«Каждый должен знать, кто такой папа. Это не тщеславие, а необходимость». HBO показал трейлер «Нового папы»
Источник: Meduza
Телеканал HBO выпустил второй трейлер сериала Паоло Соррентино «Новый папа».
«Новый папа» — продолжение сериала «Молодой папа», рассказывавшего о понтифике с крайне свободными для его должности взглядами. В «Новом папе» герой Джуда Лоу Пий XIII лежит в коме, а его место занимает новый понтифик — Иоанн Павел III, которого играет Джон Малкович.
Сериал, состоящий из девяти эпизодов, начнется в январе 2020 года.