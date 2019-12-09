Вышел трейлер «Охотников за привидениями» с Полом Раддом. Выглядит как новый сезон «Очень странных дел» 👻

Sony выпустила первый трейлер новой части «Охотников за привидениями», получившей подзаголовок «Наследники». Сюжет фильма игнорирует события перезапуска 2016 года с женской командой охотниц и продолжает историю, начатую в первых двух картинах. Главные роли исполнили Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел») и Пол Радд (Человек-муравей в киновселенной Marvel).

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

Трейлер на английском

Sony Pictures Entertainment

По сюжету главные герои фильма, мама (Кэрри Кун из «Оставленных») и двое ее детей, переезжают в небольшой американский город Саммервилль. Там они сталкиваются с наследием своего умершего деда Игона Спенглера, который был одним из легендарных охотников за привидениями. Персонажам предстоит заручиться поддержкой сейсмолога в исполнении Пола Радда и выяснить причину таинственных подземных толчков, сотрясающих тихий Саммервилль. Неужели всему виной привидения, которых никто не видел вот уже 30 лет?

Режиссер фильма — Джейсон Райтман, сын режиссера Айвана Райтмана, снимавшего первые две части киносериала. Старший из Райтманов занял должность продюсера.

По словам актера и сценариста первых фильмов Дэна Эйкройда, в новых «Охотниках за привидениями» помимо него самого появятся актеры, снимавшиеся в предыдущих картинах: Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Эрни Хадсон.

Российская премьера намечена на 9 июля 2020 года.