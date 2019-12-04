«Вот оно и пропелось, вот оно и прошло»: «Каста» выпустила альбом «Об изъяне понятно»

Ростовская рэп-группа «Каста» выпустила четвертый студийный альбом под названием «Об изъяне понятно».

«Тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин, россиян, знающих место своей русскости и кучу других приколов. Песни совсем не глупые (кроме парочки). Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные!», — так охарактеризовали свой диск музыканты.

Послушать альбом можно на всех стриминговых платформах.

На диске действительно собрано немало серьезных треков-размышлений о семейных ценностях, любви и дружбе, добре и несправедливости. Одна из таких программных композиций «Прошел через» открывает альбом. Также можно выделить песни «Привет, придурок», «Крайний сервер», «Тырим», «Рано еще хоронить нас». Закрывает пластинку еще один программный трек — «Наш гимн России».