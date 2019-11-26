Группа «Каста» обожает каламбуры. Их новый альбом называется «Об изъяне понятно» (обложка соответствует!)

Согласитесь, участники группы «Каста» выглядят довольно солидно, особенно в деловых костюмах.

А теперь сравните с тем, как музыкантов изобразили на обложке их четвертого студийного альбома «Об изъяне понятно» (да, он так называется). Совсем другое дело!

«Об изъяне понятно» выходит уже в начале декабря и продолжает традицию с каламбурами в названии альбомов. Предыдущие пластинки группы назывались соответствующе: «Громче воды, выше травы», «Быль в глаза», «Четырехглавый орет».

В инстаграме «Касты» в подписях к фотографиям также часто используют игру слов. Например: «Мы сталагмиты. Мы стоим на своем и нам потихонечку капает» или «Согрели и согрелись в Адлере».

Некоторые подшучивают над группой из-за любви ее участников к таким каламбурам.