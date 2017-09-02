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«Каста» выпустила клип на песню «Скрепы» — с Бастой и Хаски. Посмотрите его прямо сейчас

Meduza
14:55, 2 сентября 2017

Группа «Каста» выпустила клип на песню «Скрепы» с альбома «Четырехглавый орет», который вышел в мае.

В клипе помимо четырех участников группы снялись рэперы Баста, Хаски и Типси Тип, а также ведущие собственные шоу на ютьюбе Big Russian Boss, Ида Галич и Сергей Миронов.

Осторожно: в клипе есть нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на выдру Эдди, который научился играть в баскетбол.
Каста — Скрепы (official video)
Каста

«Четырехглавый орет» стал первым альбомом «Касты» за девять лет. Подробно о записи написал редактор «Медузы» Александр Горбачев.

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