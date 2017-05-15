Группа «Каста» выпустила новый альбом «Четырехглавый орет». Альбом вышел 15 мая, ровно через девять лет после презентации предыдущей пластинки группы «Быль в глаза».

«Это все та же „Каста“, хотя она и совсем другая», — говорится на сайте группы. Две песни в новом альбоме записаны совместно с Рем Диггой и Sunsay.

Послушать «Четырехглавый орет» можно в Apple Music, во «ВКонтакте» и на «Яндекс.Музыке». Презентация нового альбома пройдет 2 июня в Санкт-Петербурге и 3 июня в Москве.