шапито
Вышел «Четырехглавый орет» — первый альбом «Касты» за девять лет. Послушайте его прямо здесь
Группа «Каста» выпустила новый альбом «Четырехглавый орет». Альбом вышел 15 мая, ровно через девять лет после презентации предыдущей пластинки группы «Быль в глаза».
«Это все та же „Каста“, хотя она и совсем другая», — говорится на сайте группы. Две песни в новом альбоме записаны совместно с Рем Диггой и Sunsay.
Послушать «Четырехглавый орет» можно в Apple Music, во «ВКонтакте» и на «Яндекс.Музыке». Презентация нового альбома пройдет 2 июня в Санкт-Петербурге и 3 июня в Москве.
Фото в анонсе: сайт группы «Каста»