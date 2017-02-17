Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

Иван Дорн выпустил концертный клип на песню «Лимонадный» с участием группы «Каста».

Иван Дорн — Лимонадный feat. Каста / Jazzy Funky Dorn (live) Ivan Dorn

Про трек «Лимонадный» Дорн рассказывал весной 2016 года в интервью «Медузе»:

«В плане текста все будет намного экзотичнее. Вот, допустим, сейчас мы сочинили новый трек. Он про людей, которые пригласили Лимонадного Джо (один из музыкантов группы „Иван Дорн“ — прим. „Медузы“) к себе на корпоративчик, а он играл ту музыку, которая им не понравилась. А все потому, что Лимонадный зациклен на хип-хопе, фанке, а эти люди просто не знают, как хлопать в слабую долю».

Видео на песню «Лимонадный» вышло в поддержку нового концертного альбома Дорна «Jazzy Funky Dorn». Он появился в Apple Music, Яндекс.Музыке и других сервисах вечером 16 февраля.