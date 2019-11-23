Вышел первый трейлер 12-го сезона «Доктора Кто». В сериале снялся Стивен Фрай!

Компания BBC Studios опубликовала первый трейлер 12-го сезона телесериала «Доктор Кто» — второго сезона, где в главной роли снимается актриса Джоди Уитакер.

Doctor Who

Судя по ролику, основные события нового сезона разворачиваются на Земле, а Джоди Уитакер отлично смотрится в смокинге. Выход трейлера совпал с 56-летием со дня премьеры первого эпизода классической версии «Доктора Кто», состоявшейся 23 ноября 1963 года.

В новом сезоне, как сообщает Metro, у Доктора Кто может появиться спутник, но, кто им станет, пока неизвестно. Среди приглашенных звезд — актер Стивен Фрай. До конца непонятно, досталась ему положительная или отрицательная роль. Как отметил Фрай, он взволнован тем, что снимется в сериале (пусть и на вторых ролях).

Дата премьеры 12-го сезона «Доктора Кто» пока неизвестна. Создатели сериала анонсировали, что телешоу выйдет в начале 2020 года.