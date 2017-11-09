Первая Доктор-женщина: посмотрите на Джоди Уитакер в «Докторе Кто»

Телеканал «Би-би-си» показал первое фото актрисы Джоди Уитакер в образе главного героя сериала «Доктор Кто». Уитакер станет первой женщиной, сыгравшей Доктора, — до нее эта роль 12 раз доставалась мужчинам.

Steve Schofield / BBC Worldwide

О том, что Джоди Уитакер сыграет тринадцатого Доктора, стало известно летом 2017 года. Впервые в этой роли ее можно будет увидеть в Рождество 2017 года — когда выйдет специальный эпизод «Доктора Кто». Выход 11-го сезона с Уитакер в главной роли запланирован на конец 2018 года.