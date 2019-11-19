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В Южной Дакоте запустили кампанию по борьбе с метамфетамином. У нее очень странный слоган — зато теперь о проблемах штата знают все
Источник: Meduza
Власти штата Южная Дакота начали рекламную кампанию, направленную на борьбу с метамфетаминовой зависимостью. У кампании появился сайт, ролик с обращением губернатора штата Кристи Ноэм… и противоречивый слоган: «Meth. Weʼre on it», что можно перевести на русский примерно как «Метамфетамин. Это по нашей части».
Слоган, разумеется, вызвал неоднозначную реакцию — и над кампанией начали смеяться. А также напоминать, что на нее потратили почти полмиллиона долларов.
Отреагировал даже департамент полиции города Ленекса из Канзаса.
Впрочем, не исключено, что власти штата рассчитывали на такую реакцию и осознанно выбрали провокационный слоган. Благодаря этому о проблеме Южной Дакоты теперь знают далеко за ее пределами.