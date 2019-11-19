Власти штата Южная Дакота начали рекламную кампанию, направленную на борьбу с метамфетаминовой зависимостью. У кампании появился сайт, ролик с обращением губернатора штата Кристи Ноэм… и противоречивый слоган: , что можно перевести на русский примерно как «Метамфетамин. Это по нашей части».

Ролик, выпущенный в рамках кампании South Dakota Meth Prevention

Слоган, разумеется, вызвал неоднозначную реакцию — и над кампанией начали смеяться. А также напоминать, что на нее потратили почти полмиллиона долларов.

Отреагировал даже департамент полиции города Ленекса из Канзаса.

Впрочем, не исключено, что власти штата рассчитывали на такую реакцию и осознанно выбрали провокационный слоган. Благодаря этому о проблеме Южной Дакоты теперь знают далеко за ее пределами.