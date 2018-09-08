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Полтавченко предложил ставить предупреждающие билборды рядом с клубами, где продают наркотики. Хм-м-м-м

Meduza
15:10, 8 сентября 2018

7 сентября на заседании Антинаркотической комиссии в Смольном губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в городе нужно устанавливать информационные билборды около мест, где полиция зафиксировала случаи распространения наркотиков. Он объяснил, что речь идет о ночных клубах; по мнению Полтавченко, на билбордах стоит размещать полезную информацию: предупреждение, что в этих местах «собираются наркоманы», а также имена тех, кого задерживали за распространение наркотиков.

Полтавченко попросил в течение месяца составить тексты для таких билбордов и разместить их на каждом клубе из «черного списка». «Это больше дисциплинирует руководителей и хозяев таких заведений. Нужны простые, но действенные меры. Просьба подойти к вопросу творчески», — заявил губернатор. «Народ должен знать своих „героев“», добавил он, объяснив, что эти меры необходимы для работы с детьми, которые «еще не успели пристраститься к этому злу».

В интернете на предложение Полтавченко отреагировали с энтузиазмом:

Фото в анонсе: Roman Pavlik / Shutterstock.com

Фото в анонсе: Roman Pavlik / Shutterstock.com

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