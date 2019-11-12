В 2010 году мальчик из США бросил в океан бутылку с посланием. Спустя 9 лет ему все-таки пришел ответ

В августе 2010 года 10-летний Макс Вреденбург, живший на тот момент в небольшом городе Рокпорт к северу от Бостона, бросил в океан стеклянную бутылку со спрятанным в ней посланием. В письме мальчик коротко рассказал о себе: любит яблоки, животных, автомобили и пляжи, любимый цвет — голубой. Вреденбург попросил получателя написать ему на адрес, указанный в письме. Спустя 9 лет Вреденбург, уже будучи студентом массачусетского колледжа, наконец-то получил ответ.

Отправителем оказался некий Г. Дюбуа. Из ответа следовало, что бутылка с посланием преодолела более шести тысяч километров; ее прибило к французскому пляжу. Дюбуа приложил к своему ответу карту с точным указанием места, где обнаружили бутылку, а также письмо 10-летнего Вреденбурга. «Ты сильно вырос за это время», — говорится в письме француза. Вреденбург выложил фотографии своего послания и ответа Дюбуа в твиттер. «Взрыв мозга. Девять лет», добавил студент.

Фото в анонсе: pryzmat / Shutterstock.com