На бразильском пляже нашли бутылку с посланием советских моряков. Они рассказали, как нарушили «сухой закон»

В Бразилии в конце сентября группа друзей, отдыхавшая на одном из пляжей, нашла бутылку с письмом внутри. Как выяснилось позже, это письмо написали советские моряки, сообщает издание Globo.

22-летняя студентка-фармацевт Паула Соуза обнаружила, как с бутылкой, внутри которой что-то есть, играет ее младший брат Витор. Паула и ее друзья извлекли послание — для этого пришлось отколоть горлышко — но обнаружили непонятные символы и расстроились. Фотографию таинственного письма решили опубликовать в студенческой группе Федерального университета Пелотаса, где учится Паула.

«За несколько минут мы получили более двух тысяч реакций. Одна из девушек отправила фото в группу, где по обмену училась студентка из России — она смогла перевести первые слова», — говорит Паула. Но разобрать остальное содержимое письма можно было только с помощью специалистов, поэтому его отправили в лабораторию при университете.

Выводы экспертов получились обескураживающими: письмо не представляет исторической или культурной ценности (и не содержит карты сокровищ или признания в любви, которые надеялись найти студенты). Ученых куда больше заинтересовала сохранность бумаги.

Вот текст письма — позволим себе не согласиться с бразильскими экспертами, это настоящий документ эпохи:

«Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими». Как предполагает «Росбалт», МРХ — это Министерство рыбного хозяйства.

Предварительные выводы ученых Университета Пелотаса говорят о том, что бутылка с письмом могла быть сброшена с судна у берегов Гренландии. Послание приблизительно датируется концом 1980-х — 1990 годами, когда в России шла «антиалкогольная кампания».

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