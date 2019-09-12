Американцы спаслись с вершины водопада с помощью письма в бутылке

Кертис Уилсон, его подруга и 13-летняя дочь решили отметить День отца на природе. Выбрали маршрут в долине Арройо-Секо в Калифорнии и отправились в поход. Дело было в июне.

Долина реки Арройо-Секо randy andy / Shutterstock.com

Маршрут туристов пролегал через 12-метровый водопад на реке Арройо-Секо. Семь лет назад Кертис Уилсон уже проходил этот маршрут и спускался через водопад по веревке, закрепленной на скалах. Но на этот раз веревки не оказалось на месте, и туристы застряли на вершине водопада.

Спуститься вниз другим способом было невозможно, а возвращаться назад — слишком опасно. Телефон не ловил сигнал. Туристы начали думать о других способах выбраться из ловушки.

Уилсон предложил отправить записку с просьбой о помощи ниже по течению в бутылке. Его подруга как раз захватила из гостиницы бланк, на котором хотела вести счет в карточной игре.

На бумажке писали: «Мы застряли здесь, на водопаде. Пожалуйста, пришлите помощь». Записку положили в зеленую бутылку из-под воды. Сверху нацарапали «HELP» и отправили вниз по течению.

Чтобы их было проще заметить, неподалеку от своего убежища туристы выложили камнями на тенте надпись SOS.

Бутылку нашли через несколько часов другие путешественники. Они дошли до ближайшего туристического лагеря и сообщили о послании. Находившиеся в лагере связались со спасателями. Спустя еще несколько часов Уилсона и его спутниц заметили с патрульного вертолета (вот тут и пригодилась надпись SOS!). Однако им пришлось провести на скалах еще ночь — когда туристов обнаружили, было уже слишком темно для спасательной операции, и забрали с водопада их, только когда рассвело.

Спасатели похвалили туристов за идею с посланием в бутылке. В противном случае, отметили они, Уилсона и его спутниц пришлось бы искать гораздо дольше.

Девушка Уилсона купила другую бутылку и собирается вновь поместить в нее послание. Но на этот раз не просьбу о помощи, а признание в любви к нему.