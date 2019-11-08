Умер козел Тимур, не испугавшийся тигра Амура. Вот как российские СМИ прощаются с отважным животным
Шестилетний козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром, умер от сердечного приступа в приморском сафари-парке. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина. Тимура кремировали; урну с его прахом захоронят на территории сафари-парка. Там же в честь козла планируют установить бронзовую статую.
Предполагается, что разлад в отношениях козла Тимура и тигра Амура мог ускорить смерть животного. Последние годы друзья жили порознь и общались исключительно через ограду вольеров — все из-за того, что тигр несколько лет назад разошелся и скинул своего приятеля со склона (тот зачем-то начал бодаться).
Смерть Тимура стала одной из главных тем в российских изданиях. Вот какими заголовками прощаются с «главным козлом России»:
О чем пишут в СМИ
- «Друг — тигр, жена — Меркель. Как жил и умер легендарный козел Тимур»
- «В Приморье не связывают смерть козла Тимура с давней дракой с тигром Амуром»
- «Тимура больше нет: скончался козлик, друживший с тигром Амуром»
- «„Надо написать его биографию“ — смерть козла потрясла Сеть»
- «Козел Тимур приказал долго жить»
- «Сердечный приступ разлучил закадычных друзей козла Тимура и тигра Амура»
- «Амур потерял товарища: Козел Тимур не прожил долго после расставания со своим другом тигром»
- «Умер главный козел России. Тимур любил Меркель и дружил с тигром»
- «Несъеденный тигром: в Приморье умер знаменитый козел Тимур»
- «На 64 месяце жизни скончался козел Тимур, друг тигра Амура»
- «Россияне в шоке от трагической смерти козла Тимура. Он был совсем молодым»
А что дальше?
В 2016 году в приморский сафари-парк привезли козу Меркель, которая на следующий год родила Тимуру наследника. Сын знаменитого козла живет в Подмосковье у фермера-сыровара Олега Сироты.
«Он уже взрослый козлище. Род Тимура будет продолжен. Это будет порода отважных козлов. […] Он уже сожительствует с тремя породистыми козами — золотая молодежь», — заявил Сирота в разговоре с «360». Семья козла Тимура пока не в курсе его кончины. Также неизвестно, сообщили ли тигру Амуру о смерти друга.