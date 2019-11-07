Джейсон Момоа провел курс по крутизне. Нужно стрелять из лука по людям и хлыстом разбивать яйца

Телеведущий Джеймс Корден захотел погулять с Джейсоном Момоа. Занятой актер смог выделить лишь два часа своего времени — но этого как раз хватило, чтобы показать типичный досуг Момоа.

The Late Late Show with James Corden

Программа состояла из трех этапов.

Первый — поездка на мотоцикле. Момоа пригнал Кордену два байка, но шоумен испугался, сославшись на то, что это не в его стиле. Тогда Момоа пригнал еще один мотоцикл, уже с люлькой, в которую и уселся Корден.

Второй этап — стрельба из лука. Момоа предложил с завязанными глазами сбить яблоко с головы Кордена. Ведущий снова испугался и, пока актер надевал повязку на глаза, подменил себя на манекен с яблоком. Момоа без труда сбил яблоко, вот только стрела попала в голову манекена — Корден не зря переживал.

Третий этап — удары хлыстом. Актеру пришлось обнять Кордена и показать, как нужно правильно замахиваться и бить. В конце обучения шоумена попросили разбить яйцо с помощью хлыста — и после нескольких попыток у него действительно получилось!